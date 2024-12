Myslím si, že dcera dělá chyby ve výchově svých dětí

Má dcera má dvě děti, kterým je nyní 7 a 10 let. Mám je velmi ráda, ale stále více si všímám, že dcera se svým mužem jim nestanovují žádné hranice. Dříve to nebylo tak nápadné a na jejich chování se to ještě neprojevovalo. Ale teď, když se starší vnučka dostává do puberty, chová se vysloveně rozmazleně a nerespektuje své rodiče, ani jiné dospělé.