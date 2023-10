Když znovu vyhraje volby Kaczyński, začne v Polsku husákovská normalizace

"Kdyby Jarosław Kaczyński vládl další čtyři roky, je celkem jasné, že získá do svých rukou všechny soudy i média s výjimkou několika malých. Své lidi má ve všech velkých státních institucích. Když se dostal k moci, tak začal něco podobného, co jsme zažili za Husákovy normalizace. Zbavili se už desítek nejlepších diplomatů a nahradili je lidmi s partajní legitimací a to samé udělali ve spoustě jiných institucí," popisuje upevňování moci v podání strany PiS někdejší publicista, bývalý diplomat a šéf Českého centra ve Varšavě Petr Janyška. Jak by mohly dopadnout parlamentní volby? S kým případně může sestavit vládu Kaczyński a s kým šéf opozice Donald Dusk? Nejen o tom mluví Ondřej Kundra v podcastu (Ne)bezpečí s Petrem Janyškou. Čtěte také: Kdy jindy dosadit loajální velení armády než v těchto klidných časech?