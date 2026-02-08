Lingvistika

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Odvaha nejen číst
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9 článků
Od nejnovějších
Od nejstarších
Kontext
•
7 minut
Šedesát způsobů, jak neříct menstruace
Magdalena Ordeltová
•
2. 8. 2026
Kultura
•
2 minuty
Chasníček a princezka
Hana Vařáková
•
10. 10. 2021
Kultura
•
2 minuty
O spojce, která nedá jazykovědcům spát
Hana Vařáková
•
11. 4. 2021
Od věci
•
4 minuty
Poloviční Shakespeare
Kateřina Mázdrová
•
1. 12. 2019
Od věci
•
4 minuty
Klingonská gramatika je složitá
Miloš Hroch
•
20. 10. 2019
Společnost
•
7 minut
Klingonská gramatika je složitá
Od Tolkiena k Avatarovi. S autorem knihy o fiktivních a konstruovaných jazycích
Miloš Hroch
•
20. 10. 2019
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Rozhovor
•
11 minut
Všichni mají pocit, že do češtiny můžou mluvit
Kateřina Mázdrová
,
Klára Zajíčková
•
25. 8. 2019
Denní menu
•
3 minuty
Feierabend, sisu, polderen… Slova, která nelze přeložit do angličtiny (ani češtiny)
Pavel Turek
•
4. 8. 2018
Respekt Obchod
Přejít do obchodu
Denní menu
•
3 minuty
Podstatná jména nás zpomalují. Jazykovědci možná žili v bublině
Petr Horký
•
17. 5. 2018