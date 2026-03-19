Konec spekulací: Národní galerie má nové vedení. Kdo nahradí Alicju Knast?
Odvolání nepříliš dobře hodnocené ředitelky může přinést v těžké době body ministru Klempířovi
Českou kulturní scénou se poslední dny šířily spekulace, podle kterých by měl v nejbližší době ministr kultury Oto Klempíř odvolat generální ředitelku Národní galerie Praha Alicju Knast. Tuto zprávu Deníku N potvrdila její podřízená a šéfka Sbírky starého umění Olga Kotková, jež byla nyní pověřena dočasným řízením jedné z našich největších národních kulturních institucí.
Klempířův krok přichází v logické době. Proti Klempířovi coby ministrovi kultury minulý týden proběhla největší demonstrace v polistopadových dějinách a Knast nemá na scéně dobrou pověst. To by mohlo Klempířovi přinést alespoň u části kulturní obce body navíc. Do funkce Knast nastoupila před pěti lety s časově neomezeným mandátem – a jak se ukázalo, její plány na zvyšování návštěvnosti a mezinárodního zapojení instituce záhy vzaly za své.
Návštěvnost galerie je totiž stále o zhruba 200 tisíc lidí nižší, než Knast plánovala, a loni se přes půlmilionovou hranici dostala jen díky dnům s volným vstupem. Mezinárodní spolupráce probíhá víceméně jen u výstav starého umění, letos k ní dojde v podzimní expozici Anna Jagellonská (1503–1547), kterou NGP připravuje pro Valdštejnskou jízdárnu.
Nepočítáme-li finančně náročnou účast na mezinárodním bienále v Benátkách, zároveň to bude jeden z pouhých dvou skutečně velkých výstavních projektů, na něž si letos galerie troufne. Na listopad ještě chystá ve Veletržním paláci přehlídku českého surrealismu Proti proudu, na víc akcí prý nemá instituce podle nedávných vyjádření odvolané ředitelky peníze.
