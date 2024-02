Ukrajina: Přečkat rok 2024. A bůhví, co potom

Na začátku minulého roku si vojenští analytici lámali hlavu nad tím, jak přesně ukrajinská armáda odřízne okupovaný poloostrov Krym od zbytku ruských sil a kde začne kolaps ruské fronty. Analytické odhady na tento rok pracují s něčím jiným – třeba i se scénářem, že koncem léta povolí naopak ukrajinská obrana a Rusko se může těšit na velké územní zisky, včetně obklíčení Kyjeva. Zkušenost velí k opatrnosti k vyhraněným předpovědím (a vrtkavost a nepředvídatelnost rusko-ukrajinské války zase ke shovívavosti k analytickým chybám). Jisté naopak je, že Ukrajinu čeká velmi nejistý a velmi těžký rok. S čím vším tedy musí země, která se už dva roky brání ruské agresi, počítat?

Peníze by byly, ale co granáty?

Největší z nejistot neleží na samotné Ukrajině, ale za jejími západními hranicemi. Přesněji u evropských a amerických spojenců. V americkém Kongresu Republikánská strana blokuje vojenskou pomoc napadené zemi. To je podstatné: současný prezident Joe Biden má možnost zajistit jistou míru vojenské asistence, ale pro skutečně podstatnou pomoc a pro přesun vojenské techniky potřebuje souhlas kongresmanů. Amerika má před prezidentskými volbami, republikánští kongresmani loajální ke kandidátu Trumpovi mohou balík pomoci blokovat celý rok.

Co by se dělo po případném Trumpově vítězství v prezidentských volbách, je opravdu obtížné předvídat, ukrajinští lídři ale rozhodně drží palce současnému prezidentovi. Bez ohledu na výsledek listopadových voleb musí Ukrajina počítat s tím, že od poloviny roku může bojovat bez americké pomoci, která stála za všemi jejími velkými vojenskými úspěchy uplynulých dvou let.

Aktivně bránit, ano, ale jak dlouho? (Porada ukrajinského velení, vrchní velitel Syrskyj druhý zleva) • Autor: Profimedia

Evropská unie na začátku února zpacifikovala odpor maďarského premiéra Viktora Orbána a její balíček finanční pomoci (50 miliard eur, které mají zajistit chod státu) pro Ukrajinu prošel. To neřeší hlavní ukrajinský problém – kde sehnat dostatek munice a nové techniky pro vedení války.

V současné době se Ukrajina brání. To je podle analytiků dobře. Obrana znamená nižší lidské ztráty a menší spotřebu munice. Rusové sice podle znalců bojují takticky lépe než v předchozích dvou letech, ale přesto mají dál ohromné denní ztráty. Odhady padlých vojáků a zničených strojů ze současných bojů ve městě Avdijivka, které postupně dobývají, to ukazují. I tak je dostatek hlavně dělostřeleckých granátů klíčový.

Americké zásoby jsou v tomto zatím nenahraditelné. Ukrajina za rok 2023 vypálila zhruba 2,25 milionu střel a evropských byla jen zhruba desetina, zbytek byly americké dodávky. Společné unijní nákupy a objednávky munice (což umožňuje pořídit výrazně víc materiálu a za nižší cenu) se rozjely až v září roku 2023. Stejné dohody, týkající se houfnic či bojových vozidel, začnou možná letos, ale jisté to není. Jisté naopak je, že Unie nedokáže v tomto roce pokrýt případný výpadek amerických dodávek. Tohle všechno je mimořádně důležité pro načrtnutí možných scénářů pro tento rok.