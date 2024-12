Navýšení poplatků veřejnoprávním médiím je blízko. Stejně jako jejich zrušení

Velká mediální novela, která řeší zejména financování médií veřejné služby, prošla po dlouhých obstrukcích opozice do třetího čtení a vládní poslanci tak mají umetenou cestu, aby ji po finálním schválení poslali do Senátu a následně k prezidentovi. Po dlouhých letech stagnace, resp. reálného poklesu příjmů by se tak dostat k České televizi i Českému rozhlasu více peněz, což oběma institucím umožní pokračovat s dosavadní nabídkou programů či původní tvorby.