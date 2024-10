Kdy už mají lékaři říct, že stačilo? Přestat léčit, zachraňovat – a nechat vás pokojně zemřít?

V květnu slyším od svého známého Kuby, který je bioetik: „Víš, co to je zásada půlhodinku pro rodinku?“ Nemám ponětí. „To je, když lékař oživuje mrtvolu, aby byli spokojeni příbuzní.“ Ptám se na to několika lékařů. Slyšel o tom každý z nich. A každý z nich říká, že to nedělá. Až, po krátkém zaváhání, jedna lékařka přiznává: „Měla jsem nedávno takovou pacientku. Noční služba, málo času na rozhodování. Byla to stařenka, ležela u nás dlouho, celé týdny. Nikdo mě neupozornil, ať ji nechám v klidu. Začala jsem ji oživovat, polámala jsem jí žebra. Přežila. Jak dlouho pak žila? Pár dní.“