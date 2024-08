Bláznivý plán, jak přišpendlit ledovec velký jako Británie

Brinerův výzkum je jen malou součástí horečné vědecké snahy přijít na to, jak rychle led na oteplující se planetě roztaje. Horské ledovce už se rychle zmenšují: ledové dlaždice vetknuté do údolí Alp, And či Himálaje se mohou vypařit do konce století. Grónský led je rovněž v bezprostředním ohrožení. Pořád ještě pokrývá skoro celý ostrov s výjimkou pobřeží, ale ledovce se z okrajů odlupují ve stále větším množství. Z okénka našeho letadla bylo vidět, jak povrch ledové plochy brázdí rozbředlé světle modré potůčky, i když ještě nepřišlo léto. Dnes platí, že hladinu světových oceánů zvedají právě tyto dva především grónské zdroje, ale to nemusí trvat dlouho. Z mrazivého spánku se probouzí Antarktida a během několika příštích desetiletí může její rozpad Grónsko překonat.