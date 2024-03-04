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Koncentrační tábory

5 článků

Bývalý koncentrační tábor Mittelbau-Dora
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Bývalý koncentrační tábor Mittelbau-Dora

Na dohled od Nordhausenu, tři kilometry severozápadně od centra, leží kopec, v jehož nitru nacisté naplňovali vysoce utajený projekt. Věřili, že zvrátí vývoj druhé světové války. Vězni koncentračního tábora museli vyhloubit šachty a obří podzemní haly a nacisté do nich počátkem roku 1944 z baltského Peenemünde přesunuli továrny na výrobu raket V1 a V2. Vězni, kteří v nich v otrockých podmínkách dřeli, spali v lágru Mittelbau-Dora. Každý třetí ze 60 tisíc lidí, kteří sem byli odsouzeni, přišel o život. O současném politickém dění v Nordhausenu píše Tomáš Lindner v Respektu 41/2023

Milan Jaroš8. 10. 2023
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