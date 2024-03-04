Koncentrační tábory
5 článků
Bývalý koncentrační tábor Mittelbau-Dora
Na dohled od Nordhausenu, tři kilometry severozápadně od centra, leží kopec, v jehož nitru nacisté naplňovali vysoce utajený projekt. Věřili, že zvrátí vývoj druhé světové války. Vězni koncentračního tábora museli vyhloubit šachty a obří podzemní haly a nacisté do nich počátkem roku 1944 z baltského Peenemünde přesunuli továrny na výrobu raket V1 a V2. Vězni, kteří v nich v otrockých podmínkách dřeli, spali v lágru Mittelbau-Dora. Každý třetí ze 60 tisíc lidí, kteří sem byli odsouzeni, přišel o život. O současném politickém dění v Nordhausenu píše Tomáš Lindner v Respektu 41/2023
Milan Jaroš8. 10. 2023
Civilizace2 minuty
Rány, které čas neuzdraví
Marek Vácha2. 1. 2022
3 minuty
Opravdu tam chceme jet?
Ondřej Kundra11. 4. 2021
↓ INZERCE