Zemřel herec Sam Neill, paleontolog z Jurského parku
V australském Sydney zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Českým divákům je známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmů Jurský park (1993), Jurský park 3 (2001) a Jurský svět: Nadvláda (2022) nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci (2007).
"Sam byl obklopen rodinou a odešel s důstojností, která charakterizovala celý jeho život. Jeho odchod byl náhlý a nečekaný, ale útěchou je skutečnost, že Sam zůstal bez rakoviny," uvedla rodina v prohlášení, v němž také poděkovala personálu sydneyské nemocnice St Vincent's a veřejnost poprosila o respektování soukromí. Neill v dubnu oznámil, že je po léčbě rakoviny krve ve třetím stadiu už bez nádorových buněk.
Neill se narodil v září 1947 v severoirském Omaghu a v roce 1954 se přestěhoval do novozélandského Christchurche. Uznání si získal za roli v politickém thrilleru Sleeping Dogs (1977), hrál také v mysteriózní Posedlosti (1981), akčním snímku Hon na ponorku (1990) nebo dobrodružném filmu Merlin (1998).
Proslavil se ale zejména rolí paleontologa Granta ve filmech Jurský park a Jurský svět, kde hrál po boku Laury Dernové a Jeffa Goldbluma. Z jeho seriálové tvorby stojí za zmínku například Gangy z Birminghamu (2013-2014).
Měl na svém kontě tři nominace na Zlatý glóbus či dvě nominace na televizní cenu Primetime Emmy. Od roku 1991 byl nositelem Řádu britského impéria za zásluhy v oblasti herectví.