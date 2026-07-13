Při dronovém útoku byli v okolí Moskvy zabiti tři lidé, tvrdí gubernátor
Útoky dronů v okolí Moskvy zabily tři lidi, pět dalších bylo zraněno, oznámil gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov.
Tři lidé zemřeli a tři další byli zraněni při pádu dronu v osadě Pioněrskij v Istře na západ od Moskvy. Hořelo pět rodinných domků.
Další dva lidé byli zraněni poté, co dron zasáhl bytový dům v Solněčnogorsku, informoval Vorobjov. "Byla poškozena zeď a okna budovy. Obětem je poskytována veškerá potřebná pomoc," uvedl gubernátor. Protivzdušná obrana nad Moskevskou oblastí v noci zneškodnila 81 dronů, uvedl také Vorobjov.
Primátor ruské metropole Sergej Sobjanin uvedl, že bylo sestřeleno 50 bezpilotních letounů směřujících k Moskvě. Od nedělního večera letělo směrem k moskevskému regionu, což je neformální označení pro ruskou metropoli a Moskevskou oblast, více než 350 dronů, dodal Sobjanin, podle kterého byla většina z nich "neutralizována".
Ruské ministerstvo obrany v pravidelném ranním hlášení informovalo, že jeho protivzdušná obrana v noci nad 14 regiony, anektovaným Krymem, Černým a Azovským mořem zneškodnila 342 ukrajinských dronů.
Ve Vladimiru, centru stejnojmenné oblasti východně od Moskvy, byla při pádu dronu poškozena okna jednoho z bytů v panelovém domě. V bytě nikdo nebyl. Záchranáři z budovy evakuovali 39 obyvatel, uvedl gubernátor regionu Alexandr Avdějev.
Úřady Belgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou podle ruskojazyčného servisu BBC informovaly, že v Berezovce nedaleko hranic zemřela žena, když dron shodil výbušninu na rodinný dům. Jinde v regionu při detonaci dronu utrpěli zranění dva muži.
Gubernátor Stavropolského kraje Vladimir Vladimirov v noci informoval o tom, že po náletu dronů hořelo v průmyslové zóně ve vsi Vjazniki severně od Stavropolu. Podle veřejně dostupných dat se v této obci nachází ropný sklad společnosti Rosněfť.
Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Snaží se zasahovat zejména lokality spojené s ropným průmyslem.