Zdravotnické odbory jsou ve stávkové pohotovosti. Žádají zvýšení mezd a platů o deset procent a vadí jim přístup ministerstva
Zdravotnické odbory dnes vstoupily do stávkové pohotovosti. Vadí jim návrh úhradové vyhlášky na příští rok, žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent. Odbory to dnes uvedly v prohlášení, které zaslaly ČTK. Vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ČTK shání.
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyhlásil stávkovou pohotovost poté, co v úterý skončilo předčasně jednání odborů s ministerstvem zdravotnictví (MZd) o platech a úhradové vyhlášce, kterou musí MZd publikovat do konce října. Odborům vadilo, že se schůzky neúčastnil ministr zdravotnictví.
Vyhláška stanoví platby od zdravotních pojišťoven na příští rok. Její první zveřejněný návrh pro příští rok počítá s výdaji 562,8 miliardy korun, které převýší odhadované příjmy veřejného zdravotního pojištění o 6,5 miliardy korun. Pro nemocnice akutní péče počítá s meziročním poklesem plateb, kromě odborů to kritizuje i Asociace krajů ČR.
čtk, tb