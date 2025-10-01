0:00
Astrounat Brázda
09:30

Policie a hasiči zasahují v Mnichově, média píší o výbuchu a střelbě, podrobnosti zatím známy nejsou, veřejnost prý není ohrožená

Německá policie a hasiči provádějí v Mnichově rozsáhlý zásah. Podle deníku Bild byla v severní části města slyšet střelba a výbuchy, přesné okolnosti zatím nejsou známé. Policie podle agentury DPA uvedla, že veřejnosti nebezpečí nehorzí.

"Aktuálně zasahujeme spolu s hasiči v oblasti Lerchenau. Dochází k významným dopravním komplikacím. Oblasti se vyhněte a použijte objízdnou trasu," napsala na X mnichovská policie.

Nalezeno bylo tělo muže a další osoba utrpěla střelná poranění, uvedl Bild. Na místo míří pyrotechnici i speciální jednotka. Okolnosti incidentu dosud nejsou známy, podle listu ale vše nasvědčuje tomu, že šlo o násilný čin mezi blízkými osobami.

Policejní mluvčí podle agentury DPA uvedl, že zásah byl vyvolán požárem rodinného domu. Nebezpečí pro veřejnost ve městě, kde se nyní konají pivní slavnosti Oktoberfest, podle něj nehrozí.

Bulvární deník Bild uvedl, že už z velké dálky je nad oblastí incidentu vidět oblak kouře.

čtk, tb

