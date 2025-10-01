Evropská komise se blíží k důležitému rozhodnutí - platit ukrajinskou armádu z ruských aktiv, zmražených v unijních zemích
Za podporu Ukrajiny by neměli platit jen evropští daňoví poplatníci, ale je to Rusko, které by mělo nést odpovědnost, uvedla při příjezdu na dnešní neformální summit EU v Kodani předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jedním z hlavních témat schůzky je plán komise použít zmrazená ruská aktiva v Evropě k poskytnutí úvěru Ukrajině. Předseda Evropské rady António Costa, který summitu předsedá, řekl, že se bude snažit najít mezi prezidenty a premiéry na toto téma "široký politický konsensus".
„Žijeme v neklidných časech. Rusko testuje naši odhodlání,“ řekla von der Leyenová novinářům. Ohledně použití zmrazených ruských aktiv v Evropě podle ní existuje "právně podložený způsob", jak tyto finance využít. Návrh poskytnout Ukrajině s pomocí zmrazených aktiv ruské centrální banky uložených v Evropě bezúročný úvěr až 140 miliard eur (asi 3,4 bilionu Kč) podpořil před pár dny i německý kancléř Friedrich Merz. Obavy má ale například Belgie, ve které se většina aktiv nachází.
Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové plán na využití ruských aktiv k financování reparační půjčky Ukrajině zatím nepodporují všechny země, komise ale pracuje na co nejrychlejším dosažení dohody. "Pokud tato (ruská) aktiva nezohledníme, pak to bude na našich daňových poplatnících,“ řekla Kallasová novinářům v Kodani.
čtk, tb