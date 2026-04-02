Vláda projedná zastropování ceny paliva, případně snížení spotřební daně
Vláda dnes na mimořádném jednání projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot v Česku. Jedním z nich by měla být regulace marží distributorů paliv, které jsou podle kabinetu v některých případech neadekvátní. Dalším bodem by mohlo být snížení spotřební daně u pohonných hmot, ministerstvo financí mělo v minulých dnech zpracovat několik variant úpravy daně.
Ceny paliv od začátku března zvyšuje konflikt na Blízkém východě. Nejprodávanější benzin Natural 95 se v úterý podle dat společnosti CCS prodával v průměru za 41,60 Kč za litr a nafta za 48,33 Kč za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu o přibližně osm korun vyšší a dieselu zhruba o 15 korun.
O výši marží obchodníků s pohonnými hmotami jednal premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí a ve středu se zástupci firem MOL, OMV, Shell, EuroOil a Orlen, které patří k největším distributorům paliv v tuzemsku. Premiér představil pohled vlády, podle níž marže v některých případech neúměrně rostou. Výsledky středeční schůzky Babiš ani firmy podrobněji nekomentovali.
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ve středečním prohlášení varovala, že administrativní zásahy do cenotvorby pohonných hmot mohou narušit tuzemský trh a zhoršit dostupnost a kvalitu jejich služeb.
čtk, tb