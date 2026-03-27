Učitelé by mohli pobírat 113 procent průměrné mzdy. Plaga se pomalu blíží k zákonnému požadavku, což je 130 procent
Učitelé by příští rok mohli podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) pobírat plat ve výši až 113 procent průměrné hrubé měsíční mzdy. Letos to bude kolem 111 procent, řekl dnes ministr novinářům k výročí narození Jana Amose Komenského, které připadá na sobotu a je připomínáno zároveň jako Den učitelů. Podle zákona mají učitelé pobírat v průměru 130 procent průměrné hrubé mzdy v Česku.
Učitelé včetně vedoucích pracovníků dostávali podle dat ministerstva školství loni průměrný hrubý měsíční plat 53.346 korun. Meziročně jim stoupl o 5,7 procenta, pobírali tak 108,4 procenta loňské průměrné hrubé mzdy v Česku. O asi 7,4 procenta se meziročně zvýšil průměrný hrubý měsíční plat nepedagogických pracovníků v regionálním školství. V minulém roce brali v průměru 31.428 korun měsíčně.
"Byl bych velmi rád, abychom se velmi rychle dostali aspoň k těm 113 procentům a v dalších letech blíž té hranici 130 procent," uvedl ministr. Letos by díky posílení rozpočtu o tři miliardy korun mohli pedagogové v průměru mít kolem 111 procent průměrné mzdy, řekl. "Bude to těžký boj o rozpočet, ale budu se snažit, abychom se v dalším roce zase posunuli o něco blíže té vysněné hranici 130 procent," dodal Plaga.
Ministr se chce snažit o podporu učitelů a škol i v modernizaci obsahu vzdělávání, aby se změna skutečně propsala do každé třídy. Plagovou prioritou bude také to, aby všechny děti měly v Česku rovný přístup ke vzdělávání. "Samozřejmě nepodaří se to absolutně, ale ty rozdíly jsou tak velké, že to je druhá velká priorita, které budu věnovat pozornost, uvedl.
Plaga také řekl, že neplánuje rušení víceletých gymnázií, která podle jejich kritiků přispívají ke zvyšování nerovnosti mezi nimi a druhým stupněm základních škol. "Že by se zavírala osmiletá gymnázia během tohoto volebního období z rozhodnutí ministra, tak to se nestane," řekl ministr, i když podle něj neplní roli výběrových škol víceletá gymnázia, na která se dostane třetina žáků škol základních. V Praze a okolí je to pouze zhruba desetina, poznamenal.
Podle Plagy bude záležet na krajích jako zřizovatelích víceletých gymnázií, aby vyhodnotily, zda stávající síť víceletých gymnázií nezmenší s ohledem na bodové hodnocení přijímaných studentů a výkonnosti školy. Zřizovatelé by měli přihlížet také ke spádovosti území. Kvůli místním kritériím proto ministrův úřad žádné limity nastavovat nebude, dodal Plaga.