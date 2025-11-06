TOP 09 vybere nástupce Pekarové Adamové. Kandidátem je zatím pouze Havel
Sněm aktuálně nejmenší sněmovní strany TOP 09 v sobotu zvolí nové vedení včetně nástupce končící předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Jediným uchazečem o nejvyšší stranický post je zatím dosavadní místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který se v létě ujal na místo Pekarové Adamové funkce volebního lídra strany v koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) pro říjnové sněmovní volby. Vládní koalice v nich neobhájila své pozice, TOP 09 získala devět mandátů, pět jich ztratila. Lídři partnerů TOP 09 v koalici Spolu, o jejíž budoucnosti rozhodnou strany na svých sjezdech, na sněmu vystoupí. Mluvčí TOP 09 Markéta Volfová ČTK řekla, že dorazí premiér a končící předseda ODS Petr Fiala a ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný. Vládní STAN zastoupí ministr průmyslu a místopředseda hnutí Lukáš Vlček.
Sněmu by se mělo účastnit 182 delegátů, uskuteční se v pražské hotelu Don Giovanni. Volba nového předsedy je naplánována na dopoledne, do oběda by mělo být jasno i o jeho statutárním zástupci. Další místopředsedy a členy předsednictva zvolí delegáti odpoledne, nově ustaví i smírčí výbor a celostátní revizní komisi strany.
Pekarová Adamová v únoru oznámila, že ze zdravotních důvodů z vysoké politiky odchází, ve volbách se neucházela o další mandát. Vedle Havla získal několik nominací na předsedu exministr Jiří Pospíšil, o funkci se ucházet nebude, protože se chce věnovat rodině. Kandidovat nebude ani končící ministr pro vědu Marek Ženíšek, který tuto možnost v posledních týdnech zvažoval. Jak strana zdůrazňuje, uchazeč o funkci může vzejít až z debaty na sněmu.
Nominaci svého kraje má pro volbu prvního místopředsedy Ženíšek stejně jako dosavadní statutární zástupce předsedkyně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Na prvního místopředsedu nominovali svého zástupce Jana Jakoba i Středočeši.
Havel předpokládá, že kandidátů na předsedu TOP 09 bude víc. Nominací do vedení strany se podle něj objevuje dost, a to od lidí, kteří ve sněmovních volbách zůstali těsně pod hranicí pro zvolení. Získali tak podle Havla silný politický kapitál. V širším vedení TOP 09 by se podle něj měli objevit Giancarlo Lamberti z Prahy, Ondřej Müller z Pardubic či Radka Vaňoucová z Jihočeského kraje. Velký potenciál vidí v nové poslankyni a starostce Jeseníka Zdeňce Blišťanové. Blišťanová, Lamberti a Müller získali nominaci Vysočiny. Další regiony nominovaly do předsednictva třeba pedagoga Alfreda Habermanna či někdejšího místopředsedu strany Lukáše Otyse.
Havel byl lídrem koalice Spolu ve sněmovních volbách v Královéhradeckém kraji, získal 8178 preferenčních hlasů. ČTK řekl, že TOP 09 je proevropskou pravicovou stranou a nemá v Česku žádnou alternativu, měla by zůstat ukotvená doprava a jako taková má větší potenciál, než činí její aktuální preference. Zvednout aktuální preference TOP 09 považuje za velký úkol. V příštím roce by podle Havla měla TOP 09 obhájit silnou pozici v Senátu, případně počet senátorů TOP 09 navýšit. Pro obecní volby v Praze, která je pro TOP 09 tradičně důležitá, počítá Havel s výsledkem přes deset procent, nižší zisk by považoval za neúspěch. ok