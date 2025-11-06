Dvojice poslanců Alternativy pro Německo se chystá do Ruska
Dvojice spolkových poslanců Alternativy pro Německo (AfD) se v nadcházejícím týdnu chystá na návštěvu Ruska. Cestu, jejíž součástí je mezinárodní konference uskupení rozvojových ekonomik BRICS v Soči, strana zdůvodňuje nezbytností zintenzivnit vztahy s Moskvou, napsal dnes zpravodajský portál Tagesschau. AfD, kterou německá kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou, je nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu.
Do Soči cestují Steffen Kotré a Rainer Rothfuss. Na konferenci, která se bude věnovat vztahu BRICS a Evropy, vystoupí Rothfuss s přednáškou. Portál o poslancích napsal, že jejich úzké vazby na Rusko jsou známé. Například Kontré navštívil Rusko mimo jiné v roce 2018, kdy byl pozorovatelem během prezidentských voleb. Zatímco nezávislé organizace tehdy informovaly o machinacích, Kontré prohlásil, že k žádným nesrovnalostem nedošlo.
Rothfuss byl v Soči i minulý rok, tehdy se v tomto černomořském letovisku sešel s někdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Cesta tehdy v Německu vyvolala značný rozruch, protože Rothfuss se natočil v županu u relaxačního bazénu s horkou vodou, kde ironicky prohlásil, že toto je Rusko trpící pod západními sankcemi.
Němečtí politici dlouhodobě upozorňují, že AfD má velmi blízko k Rusku. Tato strana vystupuje mimo jiné proti německé zbrojní podpoře Ukrajiny, která se od února 2022 brání ruské invazi. Do centra pozornosti se dostal i někdejší spolkový zákonodárce a nynější europoslanec za AfD Petr Bystroň, a to kvůli podezření, že od proruského serveru Voice of Europe přijímal úplatky. Evropský parlament jej v této kauze v květnu zbavil imunity. Bystroň, který je českého původu, loni ČTK řekl, že kauzu považuje za diskreditační kampaň. ok