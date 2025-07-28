Temu hrozí v Unii vysoká pokuta, protože málo kontroluje výrobky, které evropským zákazníkům nabízí
Čínský internetový prodejce Temu porušuje pravidla Evropské unie, protože nedělá dost pro to, aby zabránil prodeji nelegálních produktů na své platformě. V předběžném závěru vyšetřování to dnes uvedla Evropská komise (EK). Pokud se zjištění potvrdí, mohla by Temu dostat pokutu až šest procent z globálního ročního obratu. Temu ještě může na závěry vyšetřování v příštích týdnech reagovat, přesnou lhůtu ale komise neuvedla.
"Důkazy ukázaly, že pro spotřebitele v EU existuje vysoké riziko, že se na této platformě setkají s nelegálními produkty," uvedla komise, která je exekutivním orgánem EU se značnými pravomocemi.
Analýza tajného testovacího nákupu podle EK ukázala, že zákazníci nakupující na platformě Temu s velkou pravděpodobností narazí na nevyhovující výrobky, například hračky pro děti nebo drobnou elektroniku. Zároveň kritizovala, že posouzení rizik ze strany Temu bylo nedostatečné, protože vycházelo z obecných údajů z odvětví, nikoli z konkrétních podmínek na samotné platformě.
Pokud budou předběžné závěry EK nakonec potvrzeny, bude to znamenat, že Temu porušuje pravidla stanovená v nařízení o digitálních službách (DSA). To by znamenalo pokutu až šest procent z celosvětového ročního obratu a firma by musela přijmout opatření k nápravě. Temu je soukromý podnik a výsledky hospodaření nezveřejňuje.
čtk, tb