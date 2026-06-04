Sněmovna navrhla Pavlovi na státní vyznamenání Zemana i Ebena, neuspěli Žantovský nebo Moravec
Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na ocenění opět figurují podle rozhodnutí dolní komory také třeba spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád bílého lva Sněmovna rovněž navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Marii Immaculatu Brandisovou.
Ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání patří herec a moderátor Marek Eben, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, kriminalista Jiří Markovič a fotbalista Patrik Schick. Poslanci navrhli například i spoluautora oceňovaného filmu Pan Nikdo proti Putinovi, ruského učitele Pavla Talankina.
Poslanci hlasovali jednotlivě celkem o 153 možných kandidátech, o někdejším prezidentu Zemanovi kvůli opozičnímu zpochybnění dvou hlasování dokonce třikrát. Neschválili 22 navrhovaných nominantů. Na Hrad tedy letos poputuje 131 jmen. Loni Sněmovna nabídla Pavlovi k ocenění 138 lidí. Konečné rozhodnutí je na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět.
Sněmovna neschválila z předběžného seznamu organizačního výboru nominace například někdejších ministrů obrany Luboše Dobrovského a kultury Daniela Hermana, bývalého diplomata a politika Michaela Žantovského, podnikatele Radima Passera, herce Milana Kňažka, někdejšího hokejisty Jiřího Šlégra, moderátora a pedagoga Václava Moravce a videoherního designéra Daniela Vávry. V poslaneckých hlasováních neuspěli ani třeba ředitel organizace Post Bellum Mikuláš Kroupa, jedna z tváří iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček a přírodovědec Ladislav Miko.
Poslanec STAN Matěj Hlavatý spolu s předsedkyní pirátských poslanců Olgou Richterovou neprosadili dodatečnou nominaci novinářky Zdislavy Pokorné. Obdobně Sněmovna zamítla zařadit na seznam posledního panovníka Rakouska-Uherska a korunovaného českého krále Karla I., jak to navrhl lidovec Václav Pláteník.
Mezi nominanty dolní komory na vyznamenání naopak figurují herec Jiří Lábus, režisér Juraj Herz, vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica, hudebník Michal Prokop, sochař Kurt Gebauer, zakladatelka festivalu Tanec Praha Yvona Kreuzmannová a básník Jan Zábrana. Ocenění chce Sněmovna také pro pedagoga a didaktika matematiky Milana Hejného, informatika a vědce v umělé inteligenci Tomáše Mikolova a dětského psychoterapeuta a psychiatra Petera Pötheho.
Na seznamu jsou tradičně účastníci protinacistického a protikomunistického odboje. Sněmovna navrhla Pavlovi také například někdejší ústavní soudce Elišku Wagnerovou a Vojtěcha Cepla, prezidentku Bílého kruhu bezpečí Petru Vitoušovou i sběratele automobilových veteránů Ladislava Samohýla.