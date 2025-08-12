Šéfka unijní diplomacie Kallas: EU odsuzuje zabití pěti novinářů v Gaze
Evropská unie odsuzuje zabití pětice novinářů katarské televizní stanice Al-Džazíra, včetně známého reportéra Anase Šarífa, při nedělním izraelském úderu u nemocnice Šífa ve městě Gaza. Uvedla to dnes šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas s tím, že Izrael musí v takových případech dokázat, že skutečně cílí na teroristy.
Izraelská armáda dnes potvrdila, že cílem úderu byl Šaríf, a bez uvedení bližších podrobností či důkazů to zdůvodnila to tím, že byl podle ní „šéfem teroristické buňky Hamásu“ a že se podílel na raketových útocích na izraelské civilisty a vojáky.
„Bereme na vědomí tvrzení Izraele, že šlo o teroristickou skupinu Hamásu, ale v těchto případech je s ohledem na zásady právního státu potřeba předložit jasné důkazy, aby nedocházelo k útokům na novináře,“ uvedla Kallasová po videokonferenci ministrů zahraničí EU. Současně vyzvala Izrael, aby do Pásma Gazy pouštěl více kamiónů s humanitární pomocí a umožnil její lepší distribuci. čtk, ft