Polsko chce zakázat izraelskému šéfdiplomatovi vstup do země kvůli ponižování lidí na lodích s humanitární pomocí
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski chce zakázat vstup do země izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben Gvirovi, jehož mnohé země kritizují za ponižování propalestinských aktivistů z humanitární flotily. Ben Gvirovo chování vůči zadrženým ve středu v přístavu Ašdod dnes kritizoval i předseda Evropské rady António Costa, který ho označil za nepřijatelné, a Británie si kvůli tomu předvolala izraelského chargé d'affaires, což udělalo i několik dalších zemí. Informovala o tom agentura Reuters.
"Toto chování porušuje nejzákladnější standardy úcty a důstojnosti k lidem," uvedlo dnes britské ministerstvo zahraničí s odkazem na videozáznam s ministrem Ben Gvirem. "Jsme také hluboce znepokojeni podmínkami zadržování (aktivistů) a požadujeme vysvětlení od izraelských úřadů. Jasně jsme jim dali najevo, že mají povinnost chránit práva všech zadržených," dodala britská diplomacie.
Krajně pravicový izraelský ministr Ben Gvir ve středu na sociální síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama a s úsměvem přitom mává izraelskou vlajkou. "Takhle vítáme podporovatele terorismu," napsal k videu, na němž je vidět také to, jak maskovaní policisté sráží jednu aktivistku na kolena. Ben Gvir i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který nicméně středeční chování svého ministra vůči aktivistům odsoudil, označují účastníky humanitárních flotil mířících do Gazy za podporovatele palestinského teroristického hnutí Hamás, které v roce 2007 ovládlo Pásmo Gazy a s nímž Izrael od října 2023 do loňského října vedl válku. Tu začal Hamás útokem na Izrael.
Už ve středu označily Ben Gvirovo chování za nepřijatelné mimo jiné Španělsko, Francie, Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie či Řecko. Itálie si kvůli tomu předvolala izraelského velvyslance a dnes oznámilo také Polsko, že si předvolalo izraelského chargé d’affaires.
"Ministr Sikorski se rozhodl požádat ministerstvo vnitra, aby vydalo zákaz vstupu do Polské republiky pro ministra Ben Gvira," uvedla polská diplomacie.
Ben Gvirovi, stejně jako dalšímu izraelskému krajně pravicovému ministrovi Becalelovi Smotričovi už loni zakázalo vstup na svá území Nizozemsko, Slovinsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko, Británie či Španělsko, a to kvůli jejich chování a výrokům vůči Palestincům. Ben Gvir a Smotrič dlouhodobě volají po anexi palestinských území a odmítají vznik palestinského státu a svými prohlášeními na toto téma podle analytiků podněcují i násilnosti židovských osadníků vůči Palestincům.
Izraelská armáda zastavila flotilu s humanitární pomocí v pondělí a v úterý v mezinárodních vodách a zadržela přitom na 430 osob ze čtyř desítek zemí. Zdůvodnila to tím, že musí bránit porušení námořní blokády Pásma Gazy, kterou Izrael zavedl už v roce 2007 ve snaze zabránit vyzbrojování palestinských radikálních skupin na tomto území.
Izraelská nevládní organizace Adalah ve středu večer uvedla, že řada aktivistů si stěžovala na násilí ze strany izraelských bezpečnostních složek. Dnes informovala, že téměř všichni zadržení aktivisté už jsou na cestě na letiště, aby byli z Izraele deportováni. Jedna aktivistka Zohar Regevová, která má izraelské občanství, ale žije v cizině, byla převezena k soudu a je obviněna z nelegálního vstupu do Izraele. Regevová se účastnila i předchozích plaveb humanitárních flotil.
Španělské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že 44 španělských aktivistů bude odpoledne deportováno z Izraele přes Turecko. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan později oznámil, že jeho země dnes zorganizuje repatriační lety pro své občany i občany dalších zemí, jejichž aktivisté byli v Izraeli zadrženi kvůli účasti na flotile. Podle tureckých médií je mezi nimi 78 Turků.
Organizátoři mezinárodní flotily, která vyplula minulý týden z Turecka, chtěli upozornit na humanitární krizi v Pásmu Gazy, zdevastovaném dvěma lety války. Izraelská armáda překazila už několik podobných akcí, při nichž se propalestinští aktivisté snažili proplout s humanitární pomocí do Gazy. Naposledy 30. dubna zadrželi Izraelci na několika desítkách lodí u řeckého ostrova Kréta na 175 osob z různých zemí, které následně vyhostili, poslední dvě až 10. května.
čtk tb