Archiv vydání
17:02

Pardubický kraj chce zrušit velké ústavy pro lidi s postižením. Místo nich jim nabídne samostatné domácnosti

Velké ústavy sociální péče v Pardubickém kraji by měly do několika let zcela ustoupit rodinným formám bydlení. Z téměř 800 klientů v pobytových sociálních službách už skoro 600 žije v běžných domácnostech. V samostatných bytech či rodinných domcích by s pomocí sociálních pracovníků měli postupně bydlet i lidé s vážným postižením, řekl ČTK náměstek hejtmana Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola (Koalice pro Pardubický kraj).

"Nejvíce práce nás čeká v Domově pod Kuňkou v Rábech na Pardubicku, kde jsou kvůli blízkosti krajského města vysoké ceny pozemků. I tak nyní budeme v Pardubicích stavět jeden dvojdomek pro Ráby a v Heřmanově Městci další rodinný domek rekonstruovat," uvedl Šotola.

Z bývalých ústavů sociální péče se na komunitní bydlení přeměnil Domov na rozcestí Svitavy. I klienti trvale upoutaní na lůžko se přestěhovali do nového dvojdomku, který je k tomu uzpůsoben a má zázemí pro zdravotnický personál.

Výrazně se proměnil i bývalý ústav sociální péče, dnes Domov sociálních služeb ve Slatiňanech na Chrudimsku, který začal fungovat před 100 lety. Patří k nejstarším pobytovým zařízením pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením v Česku, ale dnes je jeho podoba zcela odlišná. Postupně byly pořízeny dva byty a vystavěno 12 dvojdomků rodinného typu v okruhu do 12 kilometrů od Slatiňan. Většina peněz na investice pocházela z evropských fondů.

"Dříve jsme měli 300 klientů v jednom objektu za zdí, dnes máme celkem 29 adres. Klientům to prospívá a také jejich příbuzní, rodiče a opatrovníci jsou velmi spokojeni s tímto způsobem poskytováměřní sociálních služeb. Vše se odehrává v komunitě, v přirozeném prostředí, v bezbariérových domcích se zahradou nebo v bytech, s důstojností a potřebným soukromím," uvedl ředitel domova Miroslav Kubín. Z původních 267 klientů jich ve Slatiňanech v rekonstruované přístavbě lůžkového pavilonu zůstalo 48.

Další bydlení rodinného typu se chystá pro Domov u studánky v Anenské Studánce na Orlickoústecku. Koncem srpna by se měli někteří jeho klienti přestěhovat do druhého domku v Rudolticích, připravují se i další objekty v České Třebové na Orlickoústecku a Kunčině na Svitavsku.

čtk, tb

