Policie šetří explozi v centru Osla, u které nikdo nebyl zraněn. Zatím neví, odkud výbušnina pochází, vyloučené není vyřizování účtů gangů
Norská policie od úterního večera vyšetřuje explozi v centru metropole Osla, kde později provedla i řízenou detonaci druhého výbušného zařízení podobného granátu. Nikdo nebyl zraněn. Vyšetřovatelé zadrželi jednoho podezřelého a domnívají se, že může jít o válku mezi gangy, napsaly tiskové agentury.
Incident se stal na ulici Pilestredet, poblíž které se nachází univerzitní kampus, královský palác a izraelská ambasáda. Úřady v tomto podle agentury Reuters výjimečném případě zaslaly obyvatelům Osla na mobilní telefony nouzovou zprávu, v níž je varovaly před výbuchem.
"Vybuchla tu výbušnina. Nalezli jsme také nevybuchlý objekt, který vypadal jako ruční granát. Nechali jsme jej odpálit," citovala agentura AFP velitele zásahu Briana Skotnese.
Policisté zadrželi jednoho podezřelého a pátrají po dalších osobách. Podle místních médií, které se odkazovaly na nejmenované zdroje, byl zadržen 13letý mladík, k čemuž se Skotnes odmítl vyjádřit.
Policie podle AFP pracuje s verzí, že se mohlo jednat o vyřizování účtů mezi zločineckými gangy. V Norsku je sice nízká kriminalita, v posledních měsících ale zažívá válku gangů, která zuří i v sousedním Švédsku.
Incident se stal den poté, co byla letiště v Oslu a dánské Kodani kvůli bezpilotním letounům na několik hodin uzavřena.
čtk, tb