Ženy za socialismu lepší sex neměly, muži ano
S historičkou Annou Dobrowolskou o podobách sexuální revoluce v komunistickém Polsku, neúspěšném experimentu s rovnoprávností a o tom, proč prázdná síťovka nebyla sexy
Podle slavného tvrzení americké etnografky Kristen Ghodsee měly ženy v socialismu lepší sex než ženy v kapitalismu. Platilo to podle vašeho výzkumu sexuálních revolucí v Polsku?
Neplatilo. Ale bývaly by mohly mít lepší sex, pokud přijmeme tvrzení Kristen Ghodsee, že sexuální potěšení je společensky podmíněné a je třeba ho brát ve vztahu k ekonomice. Jinými slovy, nemůžete si sex jako žena skutečně užívat, pokud se necítíte ekonomicky v bezpečí. Socialismus – alespoň na papíře – takové bezpečí sliboval. Socialistické vlády udělaly řadu právních kroků a opatření v oblasti rovnosti žen a mužů, kontracepce či plánování rodiny, které mohly vést k otevřenější společnosti vůči tématům a otázkám souvisejícím s dobrým sexuálním životem žen. V realitě se často tyhle kroky nicméně nenaplnily. Rozhodně lepší sex měli ale za socialismu muži.
Proč?
Sexuální revoluce, o kterých píšu, byly do velké míry heterosexuální revoluce, z nichž primárně profitovali heterosexuální muži, kteří si mohli užívat výraznou sexuální svobodu nebo sexualizovanou zábavu, zatímco pro ženy to bylo nejasnější. Užívaly si některé svobody, ale zároveň byla jejich těla s rostoucí mírou liberalizace a přísunem například erotických fotek vnímána jako objekty a komodita.
