Pavel navrhl na post veřejného ochránce práv Šimáčkovou Laurenčíkovou a Dohnala
Prezident Petr Pavel navrhl na veřejného ochránce práv bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou a advokáta Vítězslava Dohnala. "Podle přesvědčení prezidenta republiky se jedná o osobnosti, jejichž morální vlastnosti a rozsáhlé znalosti a profesní zkušenosti v oblasti ochrany základních lidských práv a svobod zaručují řádný výkon funkce veřejného ochránce práv," uvedl na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře..
Šimáčková Laurenčíková byla zmocněnkyní od roku 2022 do loňska. Předtím byla předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Dlouhodobě se věnuje začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti a sociálně právní ochraně dětí.
Táborský advokát Dohnal před několika lety uspěl v soutěži Právník roku v oblasti pro bono, tedy bezplatně poskytované právní pomoci. Podle webu advokátní kanceláře Dohnal & Bernard je advokátem od roku 2008 a věnuje se právním otázkám územního rozvoje, správnímu právu a občanskoprávním sporům.
Senát minulý týden na pozici ombudsmana navrhl bývalého ústavního soudce Jaromíra Jirsu a právničku Evu Kostolanskou, která působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru justice, migrace a financí. Šimáčková Laurenčíková v tajné volbě v horní parlamentní komoře neuspěla.
Budoucího ombudsmana, který nahradí Stanislava Křečka, bude na šest let vybírat Sněmovna z kandidátů, které jí kromě Senátu a prezidenta navrhla také Česká konference rektorů. Ta doporučila poslancům současného zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma a Kostolanskou. Poslanci by o obsazení funkce veřejného ochránce práv měli rozhodovat zřejmě v únoru. Křeček nastoupil do funkce 19. února 2020.