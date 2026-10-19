Okamura: Předlohu k neziskovým organizacím by mohla dostat koalice ještě v říjnu
Návrh zákona k průhlednějšímu financování neziskových organizací by mohla koalice dostat ještě v říjnu. Po jednání koaliční rady to řekl novinářům předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Brzy by podle něho také mohl být znám termín, kdy Sněmovna začne projednávat zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Koalice je chce nahradit financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu.
Předloha k neziskovým organizacím spěje podle Okamury k finálnímu znění, před vládou ji posoudí koalice. "Aby bylo transparentní financování politických neziskových organizací ze zahraničí, na tom prostě trváme," řekl Okamura, podle kterého je potřeba zákon předložit a prosadit co nejdříve. Z jeho vyjádření vyplynulo, že návrh zpracovává ministerstvo spravedlnosti.
Opozice kritizovala v březnu uniklou pracovní verzi poslanecké novely, která předpokládala povinnou registraci subjektů se zahraničními vazbami. Označovala ji za ruský zákon, koaliční politici naopak mluví o inspiraci Spojenými státy.
Kabinet slíbil v programovém prohlášení zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů. "U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, zavedeme povinnost tuto skutečnost transparentně označovat," stojí v dokumentu. Podle vlády je nutné zamezit tomu, aby se veřejné peníze využívaly pro politický aktivismus.
"Jsem rád, že spějeme k finální domluvě na konkrétním termínu," odpověděl Okamura na dotaz na zahájení sněmovní debaty o sporné novele o zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Opozice mluví o zestátnění České televize a Českého rozhlasu a o ohrožení jejich nezávislosti, už ohlásila obstrukce.
Návrh vládní novely přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Rozpočty obou institucí by se měly proti letošku snížit celkem o 1,4 miliardy korun. Dohromady by měly mít 7,8 miliardy korun.
Okamura mluvil po jednání koaliční rady rovněž o novele o asistentech pedagogů, podle něho jde o dojednanou první fázi změn systému společného vzdělávání, tedy inkluze. Mimo jiné se jedná o ohraničení počtu asistentů pedagogů, posílení pravomocí ředitelů škol a určení spádovosti pedagogicko-psychologických poraden. Připravují se další kroky, které směřují k hloubkové změně systému inkluze, dodal předseda Sněmovny.