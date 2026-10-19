Putin navrhl Trumpovi americko-čínsko-ruský summit o Ukrajině, píše WSJ
Ruský prezident Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jehož cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři roky trvajícího konfliktu na Ukrajině za podmínek výhodných pro Moskvu, napsal americký list The Wall Street Journal.
List s odvoláním na nejmenovaného bývalého důstojníka ruských zpravodajských služeb uvedl, že Putin s tímto návrhem přišel během telefonického rozhovoru s Trumpem 9. října. V rámci tohoto rozhovoru uzavřel Trump s Putinem dohodu o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh.
Putin navrhoval třístranný summit již dříve, ale nyní se snaží využít oteplení ve vztazích s Trumpem, které znepokojilo Ukrajinu a její spojence ve Washingtonu a Evropě. Navrhovaný summit, bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, by byl bezprecedentní a vyvolal by poplach v evropských metropolích i jinde, míní WSJ.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov listu potvrdil, že se o možném setkání jedná. "Zatím nepanuje jasná shoda ohledně samotné schůzky ani jejího případného programu, ačkoli všechny tři strany připouštějí teoretickou možnost, že by k takovému setkání mohlo dojít," řekl.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pondělí Ukrajině a Rusku vzkázal, že by se měly soustředit na ukončení války. Při návštěvě Uzbekistánu řekl, že se o takové schůzce mluví, neví ale, jestli už byla definitivně dohodnuta. Trump podle něj zastává jasný názor: "Chtěl by, aby válka na Ukrajině a v Rusku skončila".
Vysoce postavený americký představitel listu sdělil, že Trump s takovým summitem zatím nesouhlasil. Dodal však, že prezident by této myšlence mohl být nakloněn, vzhledem k jeho snaze splnit předvolební slib, že válku na Ukrajině ukončí.
Trump před svým současným zvolením tvrdil, že konflikt vyřeší hned první den po návratu do Bílého domu. Nyní se blíží ke konci druhý rok jeho druhého působení v úřadu.
Kreml navrhoval, že by se třístranné jednání mohlo uskutečnit na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství, který se 18. a 19. listopadu koná ve městě Šen-čen na jihu Číny.
Ruští představitelé nápad předložili Pekingu diplomatickou cestou a čínská strana dala najevo, že by neměla námitek, pokud Trump nebude proti, poznamenal WSJ s odvoláním na své zdroje. Ani Bílý dům, ani čínské velvyslanectví ve Washingtonu neodpověděly na žádost o vyjádření.