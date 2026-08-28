O funkci šéfa hasičů se hlásí čtyři uchazeči
Do výběrového řízení na pozici generálního ředitele hasičů se přihlásili čtyři uchazeči. ČTK to dnes řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Kandidáti podle něj absolvovali psychologické posouzení, nyní budou pozváni k pohovorům před výběrovou komisí. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil mandát v polovině července, zastupuje ho náměstek Petr Ošlejšek. Vlčkův nástupce se měl funkce podle dřívějších informací ministerstva ujmout příští týden v úterý.
"My jsme vypsali výběrové řízení, přihlásili se tam čtyři uchazeči. Tito čtyři uchazeči byli posláni k psychologickému vyšetření ke zjištění psychologické způsobilosti, které absolvovali. Teď budou pozváni k pohovorům k výběrové komisi a já potom na základě výběrových pohovorů a závěrů výběrové komise budu seznámen se závěry a budu rozhodovat o vhodnosti jednotlivých kandidátů, kteří se na pozici přihlásili," řekl na dotaz ČTK Metnar po schůzce s rakouským protějškem Gerhardem Karnerem.
Do výběrového řízení se zájemci mohli hlásit do 16. července. Přihlásit se mohl jakýkoli příslušník bezpečnostního sboru ve služební hodnosti vrchní rada. Zájemce musel mít magisterské vysokoškolské vzdělání, být ve služebním poměru minimálně 12 let a ve výkonu služby dosahovat alespoň velmi dobrých výsledků. Musel mít také oprávnění k přístupu k utajovaným informacím na stupeň tajné.
Hospodářské noviny (HN) počátkem srpna uvedly, že Metnar ještě před zahájením výběrového řízení vyřadil z nabídkového řízení Ošlejška i dalšího náměstka Daniela Miklóse. Metnar ani ministerstvo vnitra tehdy informaci nekomentovali.
Vlček, kterému bylo letos v dubnu 65 let, podle dřívějších informací odešel do civilu. Serveru Novinky.cz v květnu řekl, že po odchodu z vedení hasičského sboru plánuje pracovat na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava.
čtk, tb