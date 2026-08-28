Do čela úřadu pro vymáhání majetku zvolil maďarský parlament politoložku Annu Unger
Maďarský parlament dnes zvolil politoložku Annu Unger do čela nově zřízeného Národního úřadu pro vymáhání a ochranu majetku (NVVH), oznámily tiskové agentury. Zřízení protikorupční agentury, která by vyšetřovala korupční případy z éry bývalého premiéra Viktora Orbána, bylo jedním z klíčových předvolebních slibů nového premiéra Pétera Magyara, poznamenala agentura APA.
Unger, které je 46 let a která přednáší na budapešťské univerzitě, byla zvolena 137 hlasy, sedm poslanců bylo proti a jeden se zdržel. Funkce se na příštích šest let ujme od 1. září. Premiér Magyar ji označil za osobu vhodnou pro zastávání pozice nejvyššího významu.
Ačkoli většina poslanců vládnoucí strany Tisza Unger podpořila, nominace osoby, která není právničkou, vyvolala diskuse. Magyar ale upozornil, že šéfka úřadu bude mít čtyři zástupce, z nichž tři jsou prokurátoři. Unger se již dříve nechala slyšet, že první šestileté funkční období vedoucího agentury bude stačit ke spuštění trestních řízení, ale neočekává pravomocné rozsudky.
Opozice Unger odmítá. Předseda krajně pravicové strany Naše vlast László Toroczkai tvrdil, že Unger byla nominována pouze proto, že nebude stíhat zločiny spáchané členy vládnoucí strany Tisza.
Mluvčí Orbánovy strany Fidesz Bertalan Havasi označil Unger za "politickou komisařku", "obušek" na opozici a vůbec "špatný vtip". Strana Fidesz, která je nyní v opozici, již dříve přirovnala novou agenturu k bývalé komunistické tajné policii.
NVVH má pravomoc vyšetřovat trestné činy, stíhat podezřelé, uplatňovat občanskoprávní nároky na navrácení majetku, a dokonce dočasně převzít kontrolu nad společnostmi podezřelými z držení neoprávněně nabytého veřejného majetku, napsala dříve agentura Bloomberg. Podle ní tento nový úřad na rozdíl od protikorupčních agentur v jiných evropských zemích získá pravomoci, které jsou obvykle rozděleny mezi státní zástupce, policii či finanční vyšetřovatele. Nový protikorupční úřad rovněž bude moci převzít vyšetřování korupce od jiných úřadů, získá přístup k důvěrným finančním údajům a bude moci ukládat pokuty až do výše pěti miliard forintů (asi 336 milionů Kč) za maření vyšetřování.
Premiér Magyar přirovnal snahy své vlády o osvobození Maďarska od Orbánova vlivu k boji Itálie s mafií. Magyar, jehož drtivé vítězství v dubnových parlamentních volbách ukončilo Orbánovu šestnáctiletou éru vládnutí, tvrdí, že korupce, včetně zneužívání veřejných prostředků, stála obyvatele Maďarska v posledních letech osm až deset procent hrubého domácího produktu (HDP).
Za Orbánovy vlády také Evropská unie zmrazila část unijních fondů určených pro Maďarsko, jehož vedení kritizovala za porušování zásad právního státu a omezování nezávislosti justice. Po změně vlády v Budapešti a jednání s novým premiérem šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen oznámila, že EU Maďarsku peníze z unijních fondů uvolní.
čtk, tb