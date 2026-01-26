0:00
Nejvíc lidí na konci loňského roku důvěřovalo prezidentovi, nejméně bývalému kabinetu

Největší důvěře české veřejnosti se na přelomu loňského listopadu a prosince těšil prezident Petr Pavel a na komunální úrovni starostové obcí či městských částí. V průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění jim vyjádřilo podporu shodně 58 procent občanů. Nadpoloviční důvěru měly ještě obecní zastupitelstva.

Naopak nejvýraznější část lidí vyjádřila nedůvěru vůči končící vládě a Sněmovně, bývalému kabinetu Petra Fialy (ODS) nedůvěřovalo 55 procent respondentů a dolní komoře Parlamentu téměř dvě pětiny.

Průzkum se konal loni od 28. listopadu do 8. prosince a zúčastnilo se ho 1196 obyvatel ČR starších 15 let. Kvůli změně metodologie nejsou výsledky srovnatelné s výsledky předchozích průzkumů, upozornilo CVVM.

Prezidentovi loni ke konci roku rozhodně důvěřovalo 30 procent lidí a 28 procent mu spíše důvěřovalo, 14 procent dotázaných se k němu stavělo "tak napůl" a nedůvěru mu vyslovilo 28 procent respondentů - 14 procent rozhodně nedůvěřovalo a 14 procent spíše. Starostům a starostkám vyjádřilo rozhodnou důvěru 15 procent lidí a spíše jim důvěřovalo 43 procent, naopak nedůvěru volilo celkově 17 procent občanů.

Fialově vládě důvěřovala necelá třetina české veřejnosti, v tom sedm procent rozhodně a 22 procent spíše, naopak 55 procent lidí vládě nedůvěřovala - 21 procent spíše a 34 procent rozhodně. Poslanecké sněmovně vyjadřovala důvěru zhruba pětina občanů a 39 procent jí nedůvěřovalo. U Senátu vyjádřilo 38 procent občanů důvěru a nedůvěru třetina.

Společnost je podle CVVM nejvíc nejistá u Poslanecké sněmovny a krajského zastupitelstva. "V obou případech volí 'tak napůl' shodně 38 procent lidí. Přitom jde o dvě instituce se stejnou mírou nerozhodnosti, ale s velmi odlišným celkovým obrazem," uvedli autoři průzkumu. U krajského zastupitelstva byla důvěra přes dvě pětiny a nedůvěra 16 procent. Relativně vysoký podíl odpovědí "tak napůl“ se objevil ještě například u hejtmana, obecního zastupitelstva a Senátu, dodali autoři. To podle nich naznačuje, že u těchto aktérů má značná část veřejnosti spíš nevyhraněný postoj než jasnou důvěru či nedůvěru.

