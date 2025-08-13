Neděláte dostatek reforem, vzkazují němečtí ekonomové kancléři Merzovi 100 dní od jeho nástupu do funkce
Němečtí ekonomové kritizují 100 dní od nástupu k moci vládu kancléře Friedricha Merze. Podle nich nedokázala zahájit potřebné strukturální reformy a její kroky pomohou hospodářství jen v krátkodobém horizontu. Podle dnes zveřejněného průzkumu institutu Ifo vnímá prvních 100 dní práce nové vlády v hospodářské oblasti pozitivně jen čtvrtina oslovených odborníků. Naopak 42 procent jich vnímá dosud přijatá opatření negativně. čtk, ft