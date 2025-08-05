0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
5. 8. 2025
Fico

Na Slovensku bude pokračovat soud s atentátníkem, který střílel na Fica

Na Slovensku bude dnes pokračovat hlavní líčení s atentátníkem, který loni v květnu z bezprostřední blízkosti střílel na premiéra Roberta Fica a vážně ho zranil. Očekává se, že soud v případu vyslechne první svědky. Obžalovaný důchodce Juraj Cintula dříve tvrdil, že Fica nechtěl zavraždit, ale pouze zranit, protože vůči němu cítil hněv. Řekl také, že proti současné vládě nic nemá a že mnozí její členové jsou mu sympatičtí. Při výslechu po útoku ale uvedl, že se chtěl mstít za vládní politiku.

Obhajoba už v červenci při zahájení procesu zpochybňovala tvrzení obžaloby, že její klient spáchal teroristický útok, za který hrozí doživotí. Původně byl Cintula stíhán za pokus o úkladnou vraždu, za který trestní zákoník předpokládá v projednávaném případu vězení v trvání 25 let nebo doživotí. Slovenské soudy ale mohou za jistých okolností uložit i nižší tresty, než stanoví trestní zákoník.

Nyní dvaasedmdesátiletý Cintula podle obžaloby vystřelil na Fica pětkrát z pistole. Na premiéra zaútočil poté, co politik po výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová přišel pozdravit občany na náměstí. Zraněný Fico podstoupil operační zákroky a po následné domácí léčbě se poprvé od atentátu objevil na veřejnosti na začátku loňského července.

Premiér se hlavního líčení s atentátníkem dosud nezúčastnil. Už dříve uvedl, že k soudu chodit nehodlá. V červenci na líčení s Cintulou soud přehrál záznam z dřívějšího Ficova výslechu.

Fico dal opakovaně najevo, že atentátníka považuje za prodlouženou ruku nenávisti slovenské opozice. V minulosti se Cintula zúčastnil protivládních protestů, ale důkazy o jeho propojení s opozičními stranami u soudu zatím nezazněly. Opoziční politici poukazovali na Ficova vyjádření, kterými podle nich nynější předseda slovenské vlády přispěl k napětí ve slovenské společnosti.

čtk, maf

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy