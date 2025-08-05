Na Slovensku bude pokračovat soud s atentátníkem, který střílel na Fica
Na Slovensku bude dnes pokračovat hlavní líčení s atentátníkem, který loni v květnu z bezprostřední blízkosti střílel na premiéra Roberta Fica a vážně ho zranil. Očekává se, že soud v případu vyslechne první svědky. Obžalovaný důchodce Juraj Cintula dříve tvrdil, že Fica nechtěl zavraždit, ale pouze zranit, protože vůči němu cítil hněv. Řekl také, že proti současné vládě nic nemá a že mnozí její členové jsou mu sympatičtí. Při výslechu po útoku ale uvedl, že se chtěl mstít za vládní politiku.
Obhajoba už v červenci při zahájení procesu zpochybňovala tvrzení obžaloby, že její klient spáchal teroristický útok, za který hrozí doživotí. Původně byl Cintula stíhán za pokus o úkladnou vraždu, za který trestní zákoník předpokládá v projednávaném případu vězení v trvání 25 let nebo doživotí. Slovenské soudy ale mohou za jistých okolností uložit i nižší tresty, než stanoví trestní zákoník.
Nyní dvaasedmdesátiletý Cintula podle obžaloby vystřelil na Fica pětkrát z pistole. Na premiéra zaútočil poté, co politik po výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová přišel pozdravit občany na náměstí. Zraněný Fico podstoupil operační zákroky a po následné domácí léčbě se poprvé od atentátu objevil na veřejnosti na začátku loňského července.
Premiér se hlavního líčení s atentátníkem dosud nezúčastnil. Už dříve uvedl, že k soudu chodit nehodlá. V červenci na líčení s Cintulou soud přehrál záznam z dřívějšího Ficova výslechu.
Fico dal opakovaně najevo, že atentátníka považuje za prodlouženou ruku nenávisti slovenské opozice. V minulosti se Cintula zúčastnil protivládních protestů, ale důkazy o jeho propojení s opozičními stranami u soudu zatím nezazněly. Opoziční politici poukazovali na Ficova vyjádření, kterými podle nich nynější předseda slovenské vlády přispěl k napětí ve slovenské společnosti.
čtk, maf