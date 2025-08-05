Dalšího dalajlamu určí Peking, řekl zástupce čínských komunistů v Tibetu
Příštího dalajlamu určí čínská vláda v Pekingu a nikoliv rozhodnutí současného tibetského duchovního vůdce, prohlásil dnes podle agentury Reuters představitel čínské komunistické strany v Tibetu. Funkce dalajlamy je tradičně předávána na základě buddhistického principu reinkarnace, kdy tibetští duchovní určují, do koho se předchozí dalajlama převtělil.
Současný dalajlama na začátku července u příležitosti oslav svých 90. narozenin oznámil, že výběr jeho nástupce, který může být jakéhokoliv pohlaví a nemusí pocházet z Tibetu, bude mít na starost jím založená nezisková organizace. Nikdo jiný nemá autoritu do této věci zasahovat, řekl tehdy s jasnou narážkou na čínské úřady, které chtějí mít právo kontrolovat a vetovat výběr nového tibetského vůdce.
"Reinkarnace dalajlamy bude nalezena na základě tuzemského hledání a schválení ústřední vládou, která má v této otázce nezpochybnitelné konečné slovo," reagoval dnes podle Reuters Germa Čhödän, zástupce tajemníka výboru Komunistické strany Číny v Tibetu.
Čínská vláda se podle něj řídí přísnými náboženskými rituály a historickými zvyky reinkarnace živých buddhů, proto má právo budoucího vůdce vybrat. "O reinkarnaci nikdy nerozhodoval sám dalajlama," dodal.
Čínské ministerstvo zahraničí zastává dlouhodobé stanovisko Pekingu, že výběr nového dalajlamy a dalších osobností je určován losem ve zlaté urně a následným schválením centrální vládou. Když dalajlama v roce 1995 jmenoval pančenlamu, druhého nejvyššího duchovního vůdce, Čína losem vybrala jiného chlapce a mladík vybraný dalajlamou krátce po označení zmizel. Podle kritiků jej nechaly unést čínské úřady.
Dalajlama, občanským jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil 6. července 1935 v Tagccheru v Tibetu v rodině rolníka. Ve dvou letech byl označen za reinkarnaci 13. dalajlamy. Vzdělal se v buddhismu a ve vědách. Když do Tibetu vtrhla vojska komunistické Číny, bylo mu 15 let.
Od neúspěšného povstání proti čínské nadvládě v roce 1959 a útěku z Tibetu žije dalajlama v indické Dharamsále v podhůří Himálaje, kde také sídlí tibetská exilová vláda. Charismatický duchovní, známý jako 14. dalajlama, mezinárodně zpopularizoval buddhismus a v roce 1989 získal Nobelovu cenu za mír.
čtk, maf