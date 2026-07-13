Ministerstva vnitra a obrany připraví novely, které umožní lépe zvládat krize
Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích.
Úkol jim uložila vláda po projednání jejich záměru k provedení revize krizové, obranné a související legislativy. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) po zasedání kabinetu řekl, že nynější předpisy odpovídají 90. letům, kdy vznikaly. Nová úprava by měla reflektovat poslední zkušenosti, vývoj v bezpečnostním prostředí, současný charakter rizik či nové technologie.
Revizi krizové a obranné legislativy slibuje programové prohlášení kabinetu. Podle dokumentu by změny měly cílit na zlepšení řízení přechodu státu na válečnou nebo obrannou ekonomiku. "Vytvoříme právní, organizační a ekonomické podmínky pro zajištění základních potřeb obyvatelstva, funkčnosti průmyslu, logistiky a státních institucí v mimořádných, krizových stavech," píše koalice v dokumentu.
Kabinet v pondělí podpořil záměr provést revizi, úřady dostaly rok na přípravu závěrečné zprávy s návrhy konkrétních legislativních změn a doporučením dalšího postupu. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v tiskové zprávě uvedl, že současná právní úprava na základě historických zkušeností nevyhovuje. "Identifikovali jsme oblasti, které je potřeba vylepšit, aby krizový systém odpovídal potřebám praxe," řekl.
Revize předpisů má podle ministerstva vnitra reagovat na dlouhodobě pozorované nedostatky právní úpravy, ale i na měnící se bezpečnostní prostředí v Evropě a ve světě. Ministerstvo se zaměří na modernizaci krizového řízení, rozšíření nástrojů pro zvládání krizových situací, zpřesnění pravomocí orgánů krizového řízení či úpravu postavení dalších složek integrovaného záchranného systému i zajištění jejich financování.
Zůna řekl, že změny se mají týkat 11 předpisů, mimo jiné zákonů o bezpečnosti ČR, ozbrojených silách, vojácích z povolání, krizovém řízení či obecní policii. Zákony mají být po novelách pružnější, odstranit současné mezery, ale i překryvy. Podle ministra obrany by se mohla změnit mimo jiné definice stavu ohrožení státu a způsob jeho vyhlášení. "Je potřeba zmatovat jednotlivé předpisy, identifikovat problematická místa, která brání obranyschopnosti v míru, jednotlivých krizových stavech a ve válečném stavu," řekl.