Česko zahájí s Rolls-Royce přípravu malých reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích
Česká republika příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně, uvedl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), kterého kabinet podpisem smlouvy v Británii pověřil.
V ČR plánuje energetická společnost ČEZ ve spolupráci s Rolls-Royce SMR - v níž česká firma drží asi pětinový podíl - postavit až tři gigawatty malých modulárních reaktorů. První český reaktor by měl podle ČEZ vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. První reaktor, na kterém budou obě firmy spolupracovat, ovšem vznikne v lokalitě Wylfa v Británii.
Připravovaná smlouva tak rozšíří přípravy malých modulárních reaktorů na další dvě lokality. V Dětmarovicích a Tušimicích by reaktory měly stát v areálu, kde fungovaly uhelné elektrárny. Už na jaře stát a ČEZ uzavřely smlouvu s Brity o přípravných pracích na vývoji malých modulárních reaktorů, která počítala se zahájením příprav v Temelíně. Blok tam bude poblíž stávající velké jaderné elektrárny.
Podle Havlíčka Česko podpisem dalších smluv potvrdilo pozici jedné z nejaktivnějších zemí ve vývoji středních a malých modulárních reaktorů. Stát s nimi do budoucna počítá jako s důležitou součástí energetického mixu, která má Česku pomoci zbavit se závislosti na fosilních palivech a udržet vysokou míru energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti.
Hospodářská komora spolu se Svazem energetiky ČR uspořádaly na konci června setkání zástupců Rolls-Royce SMR s potenciálními dodavateli z Česka. Britská firma jim představila harmonogram celého projektu a podmínky možné spolupráce. Havlíček tehdy po setkání řekl, že do rozvoje a výstavby modulárních reaktorů by se mohly zapojit desítky až stovky českých firem. Podílet by se tak mohly na desítkách projektů po celé Evropě.
Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.