Krnov nabízí pozemky pro oběti loňských povodní. Výstavba musí začít do dvou let
Lidé, kteří přišli o domov při loňských ničivých povodních, mohou dostat zdarma pozemky v Krnově na Bruntálsku. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna. Jednou z podmínek, které musí splnit, je zahájení stavby do dvou let. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Dita Círová. Krnov patří mezi nejpostiženější města. Velká voda loni v září zaplavila 80 procent rozlohy města a způsobila škody v hodnotě několika miliard korun. O pozemky mohou ale požádat i lidé z jiných obcí.
Radnice nyní mapuje zájem mezi lidmi, kteří se mohou hlásit do konce srpna. Podle zájmu se pak radnice obrátí na stát, aby městu převedl vybrané pozemky. "Město Krnov se obrací na občany, u nichž v přímé souvislosti se zářijovými povodněmi došlo ke zničení či k následné demolici jimi vlastněné nebo obývané stavby, zdali mají zájem o přidělení pozemků. Ty radnice může získat od státu a určeny jsou pro výstavbu rodinných i bytových domů a s nimi souvisejících drobných staveb," uvedla Círová.
Marie Grošaftová z oddělení správy majetku doplnila, že radnice pak takové pozemky zdarma převede. "Podmínkou však bude zahájení výstavby do dvou let ode dne provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch zájemce a současně dokončení stavby do pěti let od téhož data," řekla Grošaftová. Pozemky, na kterých dřívější dům stál, si mohou majitelé ponechat ve vlastnictví. "Podmínkou státu však je, aby na nich už nestavěli domy určené k bydlení," vysvětlila.
Pozemky, které stát nabízí, jsou například v Krásných Loučkách či v lokalitě pod Mohylou. "Hlásit se mohou rovněž lidé, kteří nežijí v Krnově, avšak splňují výše zmíněné podmínky. Upozorňujeme, že v současnosti tímto způsobem město pouze mapuje případný zájem, podle nějž bude následně postupovat," řekla Grošaftová.
