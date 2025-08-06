Krátce po Witkoffově návštěvě v Moskvě si Trump telefonoval se Zelenským
Americký prezident Donald Trump si dnes telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, uvádějí podle médií zdroje v USA a na Ukrajině. Prezidenti spolu mluvili krátce poté, co se Trumpův zmocněnec Steve Witkoff sešel v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kvůli možnému příměří ve válce na Ukrajině. Podle šéfa Bílého domu udělal Witkoff při jednání v Moskvě velký pokrok.
Podrobnosti o rozhovoru mezi Trumpem a Zelenským nejsou známé. "Můj zvláštní vyslanec Steve Witkoff měl velmi plodnou schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bylo dosaženo velkého pokroku!" napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Dodal, že o schůzce v Kremlu informoval některé americké spojence v Evropě. "Všichni souhlasí s tím, že tato válka (na Ukrajině - pozn. red.) musí skončit a my na tom v nadcházejících dnech a týdnech budeme pracovat," napsal také Trump.
Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters k jednání Witkoffa s Putinem řekl, že "šlo dobře" a že Rusko chce pokračovat v kontaktech se Spojenými státy. Nicméně Washington má podle tohoto zdroje zřejmě stále v úmyslu v pátek zavést sekundární sankce namířené na odběratele ruské ropy.
Witkoff v Rusku jednal dva dny před pátečním vypršením Trumpova termínu, ve kterém má Putin podle šéfa Bílého domu čas dát najevo ochotu uzavřít příměří s Ukrajinou. Nynější válečný konflikt začal v únoru 2022, kdy ruská vojska na Putinův rozkaz sousední zemi napadla. Pokud Kreml na klid zbraní nekývne, Trump hrozí uvalením stoprocentních cel na odběratele ruské ropy, aby přiměl Moskvu ukončit válku.
čtk, maf