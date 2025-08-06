Kennedy škrtne 500 milionů dolarů pro projekty mRNA vakcín v USA
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší škrtne 500 milionů dolarů (10,5 miliardy korun), které měly směřovat do vývoje vakcín. Oznámil to v úterý Kennedyho úřad, podle něhož bude zrušeno 22 projektů nových vakcín například proti covidu-19 či chřipce. Známý odpůrce očkování Kennedy prohlásil, že ministerstvo podporuje účinné vakcíny, nikoli však očkování na bázi mRNA.
"Přesměrujeme to financování k bezpečnějším, širším vakcínovým platformám, které zůstanou efektivní, i když virus zmutuje," uvedl ministr v prohlášení. Rušené projekty nejsou dostatečně efektivní, což ukazují data, dodal Kennedy.
Kennedy v červnu propustil všech 17 členů výboru, který vydává oficiální vládní doporučení o očkování. Při svém slyšení v Senátu, který jej začátkem roku potvrdil do funkce ministra, přitom sliboval, že k tomuto kroku nesáhne.
Kennedy si svými populistickými a někdy extrémními názory na potraviny, chemikálie a vakcíny získal ohromný počet příznivců, poznamenala agentura AP. Jejich počet se zvýšil během pandemie covidu-19, kdy Kennedy věnoval většinu svého času neziskové organizaci, která žalovala výrobce vakcín a využívala kampaně na sociálních sítích, aby podkopala důvěru ve vakcíny i vládní agentury, které je podporují.
Zvláště vakcíny obsahující RNA byly terčem ničím nepodložené kritiky některých politiků či jiných veřejných osobností, ačkoli vědci informace o jejich údajné rizikovosti pro zdraví opakovaně vyvraceli.
čtk, maf