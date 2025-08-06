0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
6. 8. 2025
USA

Kennedy škrtne 500 milionů dolarů pro projekty mRNA vakcín v USA

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší škrtne 500 milionů dolarů (10,5 miliardy korun), které měly směřovat do vývoje vakcín. Oznámil to v úterý Kennedyho úřad, podle něhož bude zrušeno 22 projektů nových vakcín například proti covidu-19 či chřipce. Známý odpůrce očkování Kennedy prohlásil, že ministerstvo podporuje účinné vakcíny, nikoli však očkování na bázi mRNA.

"Přesměrujeme to financování k bezpečnějším, širším vakcínovým platformám, které zůstanou efektivní, i když virus zmutuje," uvedl ministr v prohlášení. Rušené projekty nejsou dostatečně efektivní, což ukazují data, dodal Kennedy.

Kennedy v červnu propustil všech 17 členů výboru, který vydává oficiální vládní doporučení o očkování. Při svém slyšení v Senátu, který jej začátkem roku potvrdil do funkce ministra, přitom sliboval, že k tomuto kroku nesáhne.

Kennedy si svými populistickými a někdy extrémními názory na potraviny, chemikálie a vakcíny získal ohromný počet příznivců, poznamenala agentura AP. Jejich počet se zvýšil během pandemie covidu-19, kdy Kennedy věnoval většinu svého času neziskové organizaci, která žalovala výrobce vakcín a využívala kampaně na sociálních sítích, aby podkopala důvěru ve vakcíny i vládní agentury, které je podporují.

Zvláště vakcíny obsahující RNA byly terčem ničím nepodložené kritiky některých politiků či jiných veřejných osobností, ačkoli vědci informace o jejich údajné rizikovosti pro zdraví opakovaně vyvraceli.

čtk, maf

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy