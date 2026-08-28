Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat. Na hranici mezi Čínou a Nepálem opět hrozí povodeň
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, dnes začalo přetékat. Hrozí tak další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval vody. Čínské úřady přerušily záchranné práce v postižené oblasti. Stoupající hladiny řek už potvrdily také nepálské úřady, které rovněž přerušily záchranné práce. Nepálská policie varovala obyvatele před novou povodní a zastaveny byly záchranné práce. Vrtulníky zapojené do záchranných operací v nepálské oblasti Rasuva přestaly létat a lidé utíkají do kopců.
Podle poslední bilance si povodeň vyžádala 469 obětí v Nepálu, nejméně tři oběti oznámila také Čína. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je dál pohřešováno 910 a v Číně 558 osob.
Kvůli riziku protržení hráze, která vznikla z trosek sesunutého ledovce a horniny, a také kvůli hrozbě potenciálních sekundárních katastrof, jako jsou sesuvy půdy a laviny, byl prozatím všechen čínský záchranný personál a vozidla odsunut do bezpečné oblasti, informovala čínská CCTV.
Objem vody v nově vzniklém jezeře přesáhl 2,5 milionu kubických metrů, což je nárůst oproti odhadovaným 1,5 až dvěma milionům kubických metrů, které ve čtvrtek zaznamenal osmičlenný čínský tým inženýrů vyslaný k monitorování místa. Inženýři měli provést letecké průzkumy a 3D modelování přehradního jezera.
Práci jim ale komplikuje obtížný přístup na místo. "Poté, co se v důsledku zřícení ledovce vytvořilo jezero, objevilo se podél jeho břehů mnoho izolovaných a strmých útesů,“ řekl CCTV inženýr Čchen Chan-siao.
Jeho tým měl v plánu vykopat odvodňovací kanál v nejnižším bodě vzniklé přehrady. Šířka a hloubka tohoto kanálu měly být založeny na propočteném modelu podle toho, jak rychle bude voda proudit a jak rychle se jezero naplní. Údaje z průzkumu týmu ukázaly, že jezero je dlouhé asi 150 metrů a hluboké 40 až 50 metrů.
Čína ve čtvrtek varovala, že by do jezera měly v příštích třech dnech přitéct tři miliony kubických metrů vody, což odpovídá objemu přibližně 1200 olympijských bazénů. Vznik přehradního jezera zachytily letecké záběry pořízené čínským záchranným týmem. Bylo na nich vidět, jak se v nádrži bez viditelného odtoku hromadí velké množství hnědé vody, která již zaplavila keře a stromy, a zdálo se, že tlačí na bariéru z trosek a kamenů.