Izraelští poslanci vyzvali vládu, aby anektovala Západní břeh Jordánu. Počet podvyživených dětí v Gaze roste
Izraelský parlament ve středu schválil rezoluci, v níž vyzývá vládu premiéra Benjamina Netanjahua k anexi Západního břehu Jordánu, okupovaného od roku 1967 Izraelem. Podle serveru The Times of Israel (ToI) výzva nemá žádné právní účinky, ale může toto téma dostat do příští agendy izraelských poslanců. Rezoluci kritizovala Palestinská autonomie, jejíž vedení na Západním břehu sídlí, či turecká diplomacie, která ji označila za provokaci podkopávající snahy o mír v regionu. Dnes ji ve společném prohlášení odsoudila desítka muslimských zemí včetně Egypta, Saúdské Arábie, Kataru či Spojených arabských emirátů, informovala televize Al-Arabíja.
Výzvu izraelského parlamentu, kterou schválilo 71 ze 120 jeho členů, odsoudil i viceprezident Palestinské autonomie Husajn Šajch. Podle něj maří úsilí o mír a stabilitu v oblasti i vyhlídky na dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Podle dřívějších návrhů v mírových jednání, která jsou od roku 2014 zamrzlá, měl Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu.
Izraelský parlament ve středu vyzval v nezávazné rezoluci vládu, aby "uplatnila izraelskou suverenitu v Judeji, Samaří a údolí Jordánu". Použil tak biblické označení, které židovští nacionalisté používají pro Západní břeh. Izraelští poslanci rovněž uvedli, že anexe tohoto území posílí stát Izrael a jeho bezpečnost.
Mohlo by vás zaujmout:
Od mírových procesů k možné etnické čistce v Gaze. Jak a proč se Izrael radikalizoval
Počet dětí v Pásmu Gazy trpících vážným stupněm podvýživy prudce vzrostl na 8,8 procenta, píše izraelský deník Haarec s odvoláním na údaje úřadu OSN. Ve středu vjelo do Pásma Gazy 70 kamionů s humanitární pomocí, a to převážně s potravinami, uvedl dnes úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti COGAT. Podle úřadu čeká na vyzvednutí na palestinské straně hraničních přechodů s Izraelem více než 800 kamionů, píše server The Times of Israel. V předválečném období přitom podle OSN do pásma denně přijíždělo asi 500 kamionů s pomocí, nepočítaje kamiony s komerčními dodávkami.
čtk, tb