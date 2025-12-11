Hřib zůstane zastupitelem Prahy a bude díl v čele dozorčí rady dopravního podniku
Předseda Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib zůstane po své rezignaci na post náměstka pražského primátora pro dopravu dál pražským zastupitelem a v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku. Před jednáním pražského zastupitelstva to na tiskové konferenci řekl Jaromír Beránek (Piráti), který má Hřiba nahradit na postu primátorova náměstka. Hřib uvedl, že na místo náměstka chce rezignovat, až zastupitelstvo schválí rozpočet Prahy na příští rok. Důvodem je jeho zvolení poslancem v říjnových volbách.
Hřib chce pracovat pro Prahu také ve Sněmovně, a to hlavně na zjednodušení dopravních investic, řekl. "Avizoval jsem dopředu, že poté, co bude schválen rozpočet Prahy na rok 2026, rezignuji na post náměstka pro dopravu. A ten den nastává právě dnes," uvedl Hřib.
Beránek kvůli svému vytížení nechce nahradit Hřiba jako jeho nástupce v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku. "Nabídl jsem možnost setrvat panu náměstku Hřibovi a on to s mým povděkem přijal. Jsem rád, že zůstane kontinuita," uvedl dnes Beránek, který působí v orgánech městských společností Technická správa komunikací a Operátor ICT.
Zastupitelům Hřib předloží seznam dopravních projektů, kterým se věnoval za sedm let působení ve vedení města. Zmínil, že se realizuje stavba metra D, přípravu pro provoz metra C bez řidiče, opravu Barrandovského mostu, stavby tramvajových tratí, obměnu vozového parku dopravního podniku, stavby parkoviště PR, nákup nových vlaků. Plánované omezení individuální dopravy na Smetanově nábřeží a na Malé Straně podle něho blokují koaliční partneři Pirátů na magistrátu, tedy koalice Spolu a STAN.
Šéf klubu Spolu Tomáš Portlík dělil, že Hřibův účet z působení ve vedení města skončí v minusu. "Metro D zaseklé, Libeňský most v totálním chaosu, Dvorecký most o více než rok zpožděn, Barrandovský prodražený a uzavírky rozhozené tak, že doprava pod jeho (Hřibovým) vedením nefungovala pro řidiče, ani pro cestující," řekl Portlík. "Dvorecký most otevřeme na jaře příštího roku," reagoval Hřib. Alespoň částečně splněno je podle něj 91 procent z programového prohlášení.
Beránek chce pokračovat v digitalizaci. Z investic zmínil tramvajové trati do Malešic a na Václavském náměstí. Nakupovat se podle něj dál budou trolejbusy a bateriové autobusy. Chce také jednat o omezení individuální dopravy na obou březích Vltavy v Praze 1, tedy na Smetanově nábřeží a na Malé Straně.
Beránek zatím vedl výbor zastupitelstva pro evropské vztahy a evropské fondy. Na tomto postu ho má nahradit zastupitelka Pirátů Gabriela Lněničková.
Zastupitelé ANO budou na středečním jednání požadovat zdůvodnění personálních výměn. "Jeho rezignaci bereme jako zbabělý útěk před odpovědností a budeme chtít vysvětlit, proč má jeho post zastávat člověk, který nemá s dopravou prakticky žádné zkušenosti," uvedl zastupitel ANO Ondřej Prokop.
Odejít z vedení města má dnes také primátorův náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09), a to z osobních důvodů. V křesle radního pro kulturu ho má zastoupit Tomáš Slabihoudek (TOP 09), náměstkem primátora pro kulturu by se za Pospíšila měl nově stát radní Michal Hroza (TOP 09). Personální změny v radě schválilo Pražské fórum Pirátů.