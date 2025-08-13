0:00
13. 8. 2025
EU

Evropští lídři dnes budou jednat se Zelenským a Trumpem

Před pátečním setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce budou dnes evropští premiéři a prezidenti hledat společnou řeč s Trumpem a jeho týmem. Na pozvání německého kancléře Friedricha Merze se bude konat hned několik videokonferencí.

Nejprve se ve 14:00 uskuteční virtuální schůzka prezidentů a předsedů vlád Německa, Finska, Francie, Británie, Itálie a Polska s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Připojí se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.

O hodinu později se šéfové států a vlád pěti zemí Evropské unie a Británie společně se Zelenským budou radit o dalším postupu s americkým prezidentem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Poté je v 16:30 na programu další videokonference evropských představitelů, kteří by měli zhodnotit jednání s Američany.

Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, zatím to nevypadá, že by se měl připojit i ukrajinský prezident Zelenskyj. Evropští politici přitom naléhají, aby Ukrajina byla do jednání zapojena. Zelenskyj tvrdí, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Trump hovořil v souvislosti se schůzkou o výměně území mezi Ruskem a Ukrajinou. čtk, ft

