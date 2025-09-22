Evropané mají větší ochotu vyzbrojovat Tchaj-wan. Alespoň na zbrojních veletrzích to tak vypadá
Mezi evropskými zeměmi roste ochota vyvážet zbraně a bezpečnostní technologie na Tchaj-wan. Píše to dnes agentura Reuters, podle níž to dokazuje i průběh zbrojního veletrhu v Tchaj-peji, kterého se například poprvé zúčastnila firma Airbus. Hlavním dodavatelem zbraní pro ostrovní stát jsou v současnosti Spojené státy. Ochotu evropských zemí dodávat vojenské technologie Tchaj-wanu dlouho tlumily obavy z reakcí Číny.
Na zbrojním veletrhu na Tchaj-wanu i letos dominovaly firmy ze Spojených států, přítomnost evropských vystavovatelů však posílila. Poprvé mělo na veletrhu svůj stánek německé obchodní zastoupení, jehož cílem bylo představit německý letecký a bezpečnostní průmysl. Poprvé zde vystavovala také firma Airbus, která v Tchaj-peji představila například svůj bezpilotní letoun Flexrotor, sloužící ke kontrolním a výzvědným misím.
Svůj stánek měla na veletrhu i Česká republika a její expozici navštívil tchajwanský ministr obrany Wellington Koo. "Dnes na Tchaj-wanu spolupracujeme s mnohými partnery," řekl agentuře Reuters předseda českého senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.
Evropské firmy nerealizovaly žádnou významnější zbrojní zakázku pro Tchaj-wan od 90. let. Poslední velkou zakázkou byla dodávka šesti bojových lodí a 60 stíhacích letounů Mirage ze strany Francie. Podle agentury Reuters za tím ve velké míře stály obavy z reakcí pevninské Číny, která Tchaj-wan vnímá jako vzbouřeneckou provincii. To se však podle agentury mění. Kvůli válce na Ukrajině roste zejména u států střední a východní Evropy ochota dodávat Tchaj-wanu vojenské technologie.
Tchaj-wan je pod tlakem Číny, která opakovaně pořádá vojenská cvičení v jeho blízkosti. Čínské vedení nevylučuje, že by se o sjednocení s Tchaj-wanem mohlo pokusit i vojenskou silou, přestože tvrdí, že preferuje jiné prostředky.
čtk, tb