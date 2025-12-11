Designovaný premiér Babiš se v Bruselu setkal s Ursulou von der Leyen
Designovaný český premiér Andrej Babiš přijel do Bruselu na své první setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen od svého současného jmenování do funkce. Přivítala ho v budově komise, pouze si podali ruce, společně se vyfotili a odešli na jednání.
Von der Leyen od nového českého premiéra dostala květiny, hovořili spolu francouzsky. Po setkání s šéfkou unijní exekutivy čeká Babiše setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Podle Babišova mluvčího půjde o pracovní jednání související s nadcházejícím summitem Evropské unie.
Pro Babiše jde o první schůzky s nejvyššími unijními reprezentanty poté, co ho prezident Petr Pavel tento týden jmenoval do premiérské funkce. Jmenování celé vlády je plánováno v pondělí. Babiš v uplynulých týdnech dával najevo, že se chce jako premiér zúčastnit Evropské rady, která začíná v Bruselu ve čtvrtek 18. prosince.
Schůzka prezidentů a premiérů zemí EU má mimo jiné jednat o další finanční podpoře pro Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Za prioritu to označil šéf unijních summitů Costa. Summit bude mít na výběr ze dvou možností řešení, která navrhla Evropská komise. První je půjčka od Evropské unie, druhou variantou je reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Proti této možnosti vystupuje belgický premiér, neboť ruská aktiva se z velké části nacházejí právě v Belgii a její představitelé mají obavy, že Rusko by mohlo žádat náhradu.
Good meeting with @AndrejBabis.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2025
I appreciate your support to boosting Europe’s competitiveness.
We also discussed strengthening Ukraine on its path towards a just and lasting peace.
Because Ukraine’s security is Europe’s security.
We’ll continue this work at the European… pic.twitter.com/nCEysBmcpN