včera 21:38
V4

Babiš s Nawrockým hovořil o spolupráci s V4 nebo o příštím zasedání Evropské rady. Není ale jasné, zda už v té době bude premiérem

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš dnes s polským prezidentem Karolem Nawrockým hovořil v Praze o příštím zasedání Evropské rady či o spolupráci ve visegrádské čtyřce (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), kterou chce obnovit. Babiš to dnes po schůzce řekl ČTK, CNN Prima News a televizi Nova.

"Bavili jsme se hlavně o nastávajícím zasedání Evropské rady, které má řešit hlavní problémy. Jednak vztah k Ukrajině, nový rozpočet, energie, další věci," řekl Babiš.

S Nawrockým se shodli, že V4 v minulosti, když fungovala na úrovni premiérů, měla dobré výsledky. Pokud se Babiš stane předsedou nové vlády, chce usilovat o obnovení spolupráce v záležitostech, na nichž je shoda.

"Když některé státy v rámci V4 mají ohledně konfliktu na Ukrajině jiný názor, tak to neznamená, že bychom nemohli společně řešit ETS 2, ilegální migraci, znovu se vrátit k ETS 1 a hlavně energie a další věci, které Evropu trápí," podotkl Babiš. Aktivita V4 se s vládou Petra Fialy (ODS) snížila vzhledem k různým náhledům Česka a Polska na jedné a Slovenska a Maďarska na druhé straně na zahraničněpolitické záležitosti.

Nawrocki dnes při tiskové konferenci s prezidentem Petrem Pavlem, s nímž se sešel dopoledne, uvedl, že V4 podle něj čeká pragmatický model spolupráce. Spolupracovat podle něj státy mohou například v klimatických a migračních otázkách nebo v přístupu k zavedení emisních povolenek pro vytápění domácností a dopravu (ETS 2).

Na výzvy, kterým v současnosti čelí země střední Evropy, spolupráci Polska se sousedními zeměmi nebo možnosti transformace Evropské unie se pak Nawrocki zaměřil večer v přednášce na Karlově univerzitě (UK). "Studující během debaty s prezidentem řešili, jak může Polsko posílit svou roli pilíře Evropy proti ruskému imperialismu nebo jak společná historie ovlivňuje dnešní polsko-ukrajinské vztahy," sdělil ČTK v tiskové zprávě mluvčí univerzity Jan Bumba.

Při návštěvě UK se polský prezident sešel s rektorkou Milenou Králíčkovou, se kterou probrali možnosti dalšího rozvíjení vztahů mezi českými a polskými univerzitami. UK má nyní sedm dohod s polskými univerzitami a více než sto studujících z Polska, dodal Bumba. čtk, ft

