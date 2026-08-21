Austrálie zatkla muže pro podezření ze špionáže pro Rusko
Australská federální policie dnes zatkla sedmadvacetiletého muže s australským i ruským občanstvím, který byl obviněn z pokusu získat na Ukrajině vojenské informace a předat je ruské rozvědce. Za trestný čin vyzvědačství mu hrozí až 20 let vězení, informovala agentura Reuters.
Muž je obviněn z toho, že v říjnu 2024 odcestoval do Ruska na vojenský výcvik a v prosinci téhož roku se vrátil do Austrálie. Poté v květnu 2025 vstoupil do ukrajinských ozbrojených sil a pokusil se Rusku předat informace, které na Ukrajině získal.
Ruské velvyslanectví v Canbeře zatím nereagovalo na žádost o komentář, napsal Reuters.
Australské úřady uvedly, že nic nenasvědčuje tomu, že by v současné době existovala nějaká hrozba pro Austrálii; vyšetřování ale pokračuje. "Jde o zákeřný trestný čin, který má na Austrálii větší dopad, než si mnoho lidí uvědomuje," uvedla komisařka australské federální policie Krissy Barrettová.
Od roku 2020 australská speciální jednotka podle Reuters obvinila ze špionáže nebo souvisejících trestných činů osm osob.
čtk, tb