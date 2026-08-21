Americká loď George Washington nahradí na Bízkém východě loď Abraham Lincoln, na které prý mají kvůli délce nasazení námořníci psychické potíže
Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington a její doprovodná skupina. Dnes to uvedlo americké velitelství CENTCOM. Podle stanice CNN a agentury AFP vystřídá letadlovou loď USS Abraham Lincoln. Podmínky na její palubě vyvolaly ve Spojených státech silnou kritiku opozice. Podle amerického velitelství bylo nasazení nové letadlové lodě v oblasti plánované. Spojené státy v oblasti, kde bojují s Íránem, udržují dvě letadlové lodě.
CENTCOM informoval, že letadlová loď připlula do oblasti ve středu. Velitelství na síti X zveřejnilo snímek pocházející podle armády z plavby v Arabském moři. Velitelství CENTCOM řídí americké operace na Blízkém východě a řídilo tedy i americké údery ve válce proti Íránu. Velitelství také zodpovídá například za vojenské akce v Hormuzském průlivu.
Deník The New York Times s odkazem na svůj zdroj uvádí, že USS Abraham Lincoln dnes zahájila plavbu do svého domovského přístavu v americkém San Diegu. Cesta by mohla trvat čtyři až pět týdnů. Deník poukazuje na to, že v oblasti se nachází i další americká letadlová loď USS George H.W. Bush, o jejíchž aktivitách informovalo v uplynulých dnech velitelství CENTCOM.
Letadlová loď USS Abraham Lincoln je nasazená na moři už přes osm měsíců; její plavba se prodlužovala, přitom v mírové době mise obvykle trvá přibližně šest měsíců. Na palubě je přes 5000 mužů, kteří údajně v poslední době čelili potížím mimo jiné s fungováním toalet, se zásobováním hygienickými prostředky či se stravováním. Média dokonce tvrdila, že několik námořníků se pokusilo skočit přes palubu. Podobné zprávy vyvolaly kritiku ze strany amerických opozičních představitelů, ale prezident Donald Trump existenci problémů popřel a ministr války Pete Hegseth prohlásil, že média situaci zveličila.
Kvůli vyslání USS George Washington na Blízký východ Spojené státy nemají v současnosti letadlovou loď v Tichém oceánu.
Letadlová loď USS Abraham Lincoln vyplula ze San Diega na konci loňského listopadu. Nejdříve byla nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu kvůli válce, kterou zahájily Spojené státy a Izrael na konci února. Podle amerického tisku k problémům na palubě přispělo vedle délky bojového nasazení i poničení americké námořní základny v Bahrajnu, kterou zasáhly íránské rakety. Tím se výrazně zkomplikovala logistická podpora letadlové lodě.
čtk, tb