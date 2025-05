Ficův bílý kůň se dal do cvalu

Když tedy předseda vlády dokola opakuje pořekadlo „když do pekla, tak na velkém bílém koni“, je třeba to číst jako jeho soukromé vyznání. Robert Fico míří do pekla a ví o tom. On sám nejlépe tuší, že nemá dobré karty. Snaží se tedy blafovat. Zachovat si alespoň jakžtakž zdání důležitosti a stylu.