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Kultura
•
2 minuty
Událost týdne: Kovbojka Beyoncé
Pavel Turek
•
4. 5. 2025
Kultura
•
3 minuty
Je to country? Je to folk? Je to pop?
Duet Tracy Chapman a Luka Combse na Grammy překonal
bariéry mezi žánry i lidmi
Pavel Turek
•
6. 2. 2024
Kultura
•
6 minut
Dráždivá nevinnost, kterou publikum chtělo. I v socialistickém Československu. Zemřela Olivie Newton-John
Jindřiška Bláhová
•
9. 8. 2022
Denní menu
•
2 minuty
Že zpívám country, ještě neznamená, že volím Trumpa
Pavel Turek
•
14. 4. 2017
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